Тен Хаг скоро примет решение по Мактоминаю

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай в скором времени может сменить клубную прописку. По информации от журналиста Фабрицио Романо, главный тренер Эрик тен Хаг должен определить судьбу шотландца к концу сезона.

Напомним, Мактоминай в этом сезоне редко стал выходить на поле из-за появления в команде Каземиро, который тоже выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее ходили слухи, что Скотта у себя готов приютить «Ньюкасл», чей главный тренер Эдди Хау высоко ценит таланты хавбека.

Во время международной паузы Мактоминай провёл два матча за сборную Шотландии, где отметился четырьмя голами. Скотт в том числе оформил дубль в ворота Испании.