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Тен Хаг скоро примет решение по Мактоминаю

31 Марта 2023 • 11:44 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
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02.04 18:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай в скором времени может сменить клубную прописку. По информации от журналиста Фабрицио Романо, главный тренер Эрик тен Хаг должен определить судьбу шотландца к концу сезона.

Напомним, Мактоминай в этом сезоне редко стал выходить на поле из-за появления в команде Каземиро, который тоже выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее ходили слухи, что Скотта у себя готов приютить «Ньюкасл», чей главный тренер Эдди Хау высоко ценит таланты хавбека.

Во время международной паузы Мактоминай провёл два матча за сборную Шотландии, где отметился четырьмя голами. Скотт в том числе оформил дубль в ворота Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Скотт Мактоминай
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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