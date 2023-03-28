«Ньюкасл» пополнил число претендентов на дорогостоящего полузащитника «Аякса»

Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес попал в сферу интересов «Ньюкасла».

Мексиканец мог оказаться в Английской премьер-лиге ещё прошлым летом, но его переход в «Челси» сорвался. По данным журналиста Экрема Конура, новым претендентом на 25-летнего игрока стал «Ньюкасл». «Аякс» готов расстаться с хавбеком, но намерен заработать на его продаже порядка 50 млн евро – именно такую сумму ранее предлагал «Челси». Интерес к футболисту, по слухам, также проявлял «Арсенал».

Эдсон Альварес принял участие в 35 матчах «Аякса» в текущем сезоне, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 млн евро.