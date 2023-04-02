Тен Хаг – о поражении «Манчестер Юнайтед»: «Ньюкасл» заслуженно победил»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями после неудачи своей команды.

«Красные дьяволы» потерпели поражение (0:2) от «Ньюкасла» в выездном матче Английской премьер-лиги.

«Думаю, «Ньюкасл» победил заслуженно – соперник действовал решительнее, с большей страстью и желанием. У нас были возможности, но мы ими не воспользовались. Мы знали, что сегодня будет очень нелегко, что «Ньюкасл» захочет отомстить за поражение в финале [Кубка лиги], и нам не удалось показать необходимые качества. За это мы и были наказаны. Уверен, команда правильно отреагирует на неудачу», – цитирует BBC тен Хага.