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Санчес — о переходе в «Манчестер Юнайтед»: «Я мог перейти в «Манчестер Сити», но потом позвонил Моуринью и предложил седьмой номер»

25 Марта 2023 • 14:57 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес рассказал, почему в 2018 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», а не в «Манчестер Сити», с которым вёл переговоры на протяжении долгого времени.

По словам 34-летнего чилийца, перед переходом в стан «красных дьяволов» он много разговаривал с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, однако затем ему позвонил тогдашний наставник манкунианцев Жозе Моуринью и убедил футболиста сделать выбор в пользу «Манчестер Юнайтед».

«Мне позвонил Жозе Моуринью и сказал: «Алексис, вот номер семь для тебя». Тогда я сказал себе, что стану первым чилийцем, сыгравшим за «Манчестер Юнайтед». Под седьмым номером играли Кантона, Бекхэм, Роналду, а теперь он будет у чилийца. Это стало мечтой», — цитирует Санчеса 90min.

Также форвард подчеркнул, что деньги не играли большой роли в этом трансфере, поскольку условия, предлагаемые «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», были одинаковыми.  

Санчес защищал цвета манкунианцев с 2018 по 2020 год. В общей сложности за «красных дьяволов» нападающий провёл 45 матчей, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Жозе Моуринью Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Алексис Санчес
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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