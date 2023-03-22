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«Манчестер Юнайтед» пропишет солидные бонусы в новом контракте де Хеа

22 Марта 2023 • 21:56 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа продолжает обсуждать с клубом новый контракт.

Действующий договор 32-летнего игрока истекает уже в июне, и клуб рассчитывает продолжить сотрудничество с испанцем, но с сокращением зарплаты. Согласно отчёту журналиста Роба Доусона, руководство «красных дьяволов» продолжает настаивать на сниженной зарплате, однако готово прописать в контракте вратаря значительные бонусы, зависящие от количества проведённых матчей.

Давид де Хеа появился на поле в 42 поединках за команды Эрика тен Хага в текущем сезоне, пропустив 46 голов и 18 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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