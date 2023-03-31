Шоу согласовал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу ещё надолго задержится в команде. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин согласовал со своей командой новый контракт, который будет рассчитан на 4 года.

По сведениям источника, стороны урегулировали все вопросы по новому соглашению. Вскоре о сделке должно быть объявлено официально.

Отмечается, что Шоу очень нравится главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу. Под руководством нидерландца Люк играл не только на родной позиции левого защитника, а и в центре обороны.

Шоу в этом сезоне отметился голом и двумя результативными передачами в Английской премьер-лиге.