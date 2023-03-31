«Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за Рамуша, оценённого в 100 млн евро

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш может перебраться в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Красные дьяволы» назывались в числе претендентов на португальца ещё зимой. Согласно информации журналиста Ману Саинса, в настоящий момент именно «Манчестер Юнайтед» проявляет к 21-летнему форварду наиболее явный интерес. Главный тренер английского гранда Эрик тен Хаг уже дал добро на трансфер, который обойдётся клубу примерно в 100 млн евро.

Контракт Гонсалу Рамуша с «Бенфикой» рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.