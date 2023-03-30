Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почему Премьер-лига может выгнать из «Ньюкасла» его владельцев

30 Марта 2023 • 00:16 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

Проект «Ньюкасла» вновь находится под вопросом. Руководство Премьер-лига заявило, что саудовских владельцев могут вынудить уйти из клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается в ситуации.

В октябре 2021 года со второй попытки саудовские шейхи стали собственниками «Ньюкасла». Сейчас владельцем клуба является Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF). Сделка по покупке «сорок» была одобрена лишь со второго раза. Годом ранее PIF уже подавал заявку на смену владельца «Ньюкасла», но финансовая комиссия Премьер-лиги затягивала изучение документов из-за проблемы пиратства. Дело в том, что на Ближнем Востоке правами на показ чемпионата владеет катарская компания beIN Sports. Однако у Саудовской Аравии конфликт с Катаром, и чтобы не платить деньги, в первой просто нелегально показывали АПЛ. Тогда PIF сам отозвал свою заявку. К осени 2021 года проблема была устранена. Саудовцы заблокировали пиратский контент, разрешили катарскому каналу транслировать матчи на соседней территории и выплатили 1 миллиард долларов компенсации.

С октября 2021-го «Ньюкасл» стал расти с целью превращения в топ-клуб. В стан «сорок» пришли яркие футболисты вроде Бруно Гимараэса, Александера Исака, Энтони Гордона и других. В этом сезоне «Ньюкасл» активно борется за место в топ-4. Однако в скором времени сказка «сорок» может кончиться. Владение командой может быть пересмотрено Премьер-лигой, поскольку парламентский комитет поставил PIF под новый правительственный контроль.

Приобретение «Ньюкасла» было одобрено при юридически обязывающем заверении со стороны новых владельцев, что правительство Саудовской Аравии не будет контролировать «сорок». Однако именно это сейчас поставлено под сомнение. В прошлом месяце в суде США юристы, представляющие компанию LIV Golf, которая также принадлежит PIF, назвали председателя совета директоров «Ньюкасла» и управляющего PIF Ясира аль-Румайяна «действующим министром правительства» с «государственным иммунитетом».

«PIF и Его Превосходительство Ясир Осман аль-Румайян не являются обычными третьими сторонами, на которые распространяются основные стандарты релевантности раскрытия информации», – утверждается в письме, которое юристы направили в суд.

Прямое нарушение данного заверения – это возможность для руководства Премьер-лиги вынудить PIF отказаться от «Ньюкасла». Тем более что такая вероятность уже обсуждалась. Ранее исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс отмечал: если появятся доказательства участия государства в управлении «Ньюкаслом», «мы можем лишить консорциум статуса владельца клуба».

Как это будет реализовано? Английские СМИ уже вспоминают историю годичной давности, как Романа Абрамовича вынудили продать «Челси». Там, конечно, речь шла о правительственных санкциях. Тем не мнее мы уже видели подобный пример в Англии, так что поклонникам «Ньюкасла» стоит напрячься.

«Премьер-лига публично комментирует вопросы регулирования только тогда, когда предъявлено обвинение, и в конце процесса, когда независимая комиссия решает, действительно ли имели место какие-либо нарушения правил. О процессе расследования мы вообще не говорим», – ответил тот же Мастерс на вопрос о судьбе «Ньюкасла».

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
29 Марта
23:10 · Англия. Премьер-лига
Митрович рассказал, почему толкнул арбитра в матче Кубка Англии
22:40 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Арсенала» Балогун может начать выступать за сборную США
20:25 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд отреагировал на информацию о своих финансовых запросах
19:34 · Англия. Премьер-лига
Юран – о ролике АПЛ без голов россиян: «Детский сад»
18:58 · Англия. Премьер-лига
Булыкин затруднился выделить лучшего россиянина в истории АПЛ
18:52 · Англия. Премьер-лига
Булыкин – о ролике с голами АПЛ без россиян: «Вижу признаки дискриминации и расизма»
18:13 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике рассказал, в какой команде хочет работать
17:53 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис – о видеоролике голов АПЛ: «Его сделали зависимые люди»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» начала работу над трансферной целью Тухеля 2
16:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на вратаря сборной Испании
16:26 · Англия. Премьер-лига
Билялетдинов отреагировал на видео с голами АПЛ без россиян
16:16 · Англия. Премьер-лига
Вьери: «Конте привык конфликтовать со всеми, такой у него характер»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Ремзи: «Арсенал» до сих пор является большой частью моей жизни»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «Мы с Фергюсоном как два боксёра»
15:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Коло-Муани
Все новости
Рекомендуем