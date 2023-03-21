Бербатов назвал форварда, которого должен подписать «Манчестер Юнайтед»

Бывший болгарский форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов назвал нападающего, которого «манкунианцы», по его мнению, точно должны подписать.

«Это Виктор Осимхен из «Наполи». Прямо сейчас парень великолепен: молод, хорошо борется в воздухе, имеет исключительную скорость и забивает невероятные голы. Он должен стать для них приоритетом, если «МЮ», конечно, будет искать форварда летом», - цитирует Бербатова Betfred.

Напомним, что Осимхен в текущем сезоне является одним из лучших игроков Серии А. Нигериец уверенно ведёт «адзурри» в чемпионству, на его счету – 25 голов и пять ассистов во всех турнирах.