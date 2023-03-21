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Бербатов назвал форварда, которого должен подписать «Манчестер Юнайтед»

21 Марта 2023 • 21:08 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

Бывший болгарский форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов назвал нападающего, которого «манкунианцы», по его мнению, точно должны подписать.

«Это Виктор Осимхен из «Наполи». Прямо сейчас парень великолепен: молод, хорошо борется в воздухе, имеет исключительную скорость и забивает невероятные голы. Он должен стать для них приоритетом, если «МЮ», конечно, будет искать форварда летом», - цитирует Бербатова Betfred.

Напомним, что Осимхен в текущем сезоне является одним из лучших игроков Серии А. Нигериец уверенно ведёт «адзурри» в чемпионству, на его счету – 25 голов и пять ассистов во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов Виктор Осимхен
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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