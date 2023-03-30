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Де Хеа: «Я люблю «Манчестер Юнайтед», хочу остаться в клубе»

30 Марта 2023 • 21:08 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
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02.04 18:30

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о возможном уходе из клуба.

Будущее 32-летнего игрока остаётся под вопросом в связи с истекающим через три месяца контрактом. Слухи связывают испанца с уходом, однако сам он признался, что не намерен менять клуб: «Я люблю «Манчестер Юнайтед». Я провёл здесь много лет, и я наслаждаюсь каждым моментом. Мне всё нравится в этом клубе, хочу продолжить свои выступления здесь», – высказался в интервью Football Daily вратарь.

Давид де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В текущем сезоне он провёл 42 матча, пропустив 46 голов и 18 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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