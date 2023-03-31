Тен Хаг рассказал о состоянии Марсьяля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о состоянии нападающего Антони Марсьяля.

Отметим, что в последний раз Марсьяль играл за «красных дьяволов» в Премьер-лиге ещё 14 января.

«Марсьяль тренируется две недели. Думаю, что он имеет шансы сыграть в воскресном матче», - сказал тен Хаг журналистам.

Также нидерландский специалист сказал пару слов о Скотте Мактоминае.

«Мактоминай может играть на многих позициях. Ясно, что у него есть атакующие способности, но я вижу в нём полузащитника», - отметил специалист.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 2 апреля – против «Ньюкасла» на поле соперника.