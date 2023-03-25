Магуайр: «Я не должен кому-то что-то доказывать»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о регулярной критике в свой адрес.

«Я не должен кому-то что-то доказывать. Я провел более 50 матчей за сборную и у меня почти 200 игр за «Манчестер Юнайтед». Но я понимаю, что когда ты являешься капитаном такой команды, то за тобой все более пристально следят», — приводит слова Магуайра 90min.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров и получил восемь желтых карточек.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 50 очков за 26 встреч.