Берн: «Мы должны были им, и вернули долг»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу», пропустив два мяча. Ранее, в конце февраля, «сороки» проиграли «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка английской лиги. Защитник «Ньюкасла» с прокомментировал события игры и напомнил о долге.

- Как фаны «Нюкасла», мы всегда не любили «Манчестер Юнайтед». Мы были должны им и вернули долг. Длгое время пытались сделать это. Ребята сыграли отлично. Восхищен не только победой как таковой, но и тем, что ничего не пропустили, - цитирует слова Берна Sky Sports.

В следующем туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграет в Лондоне - против «Вест Хэма».