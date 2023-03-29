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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канчельскис – о видеоролике голов АПЛ: «Его сделали зависимые люди»

29 Марта 2023 • 17:53 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

Бывший игрок «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис отреагировал на недавний ролик пресс-службы АПЛ, в котором не оказалось футболистов из России.

«Люди, сделавшие такой ролик – зависимые люди. Конечно, ужасно жалко, что так произошло, но жизнь продолжается», - заявил Канчельскис «Чемпионату».

Напомним, накануне Английская премьер-лига выпустила видеоролик с лучшими голами от представителей различных государств. Но россиян там не оказалось.

«Были же хорошие голы Аршавина, Билялетдинова, Павлюченко, Погребняка, мои голы. Ничего страшного — нет так нет», - добавил Канчельскис.

Ранее по этому поводу высказался бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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