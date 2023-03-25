«Ньюкасл» интересуется Рабио

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, сообщает Fichajes.

По информации источника, «Ньюкасл» рассчитывает подписать французского футболиста на правах свободного агента. Напомним, действующее соглашение Рабио с «Ювентусом» рассчитано до лета нынешнего года.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе команды из Турина 33 матча, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока сборной Франции в 30 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии «Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 47 очков в 26 турах.