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Рэшфорд в шаге от продления контракта с «Манчестер Юнайтед»

02 Апреля 2023 • 16:43 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
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Через 0 ч. 38 мин.

Всё идёт к тому, что нападающий Маркус Рэшфорд продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент 25-летний футболист находится в шаге от подписания нового контракта с «красными дьяволами». Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на Fichajes.

В последнее время слухи связывали Рэшфорда с европейскими грандами, в том числе с «ПСЖ». Форвард проводит отличный сезон – он забил 27 голов и отдал 9 голевых передач в 44 матчах в различных соревнованиях.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ньюкасла». Не пропустите текстовую трансляцию.

Рэшфорд отреагировал на информацию о своих финансовых запросах

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Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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