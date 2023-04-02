Рэшфорд в шаге от продления контракта с «Манчестер Юнайтед»

Всё идёт к тому, что нападающий Маркус Рэшфорд продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент 25-летний футболист находится в шаге от подписания нового контракта с «красными дьяволами». Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на Fichajes.

В последнее время слухи связывали Рэшфорда с европейскими грандами, в том числе с «ПСЖ». Форвард проводит отличный сезон – он забил 27 голов и отдал 9 голевых передач в 44 матчах в различных соревнованиях.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ньюкасла». Не пропустите текстовую трансляцию.

Рэшфорд отреагировал на информацию о своих финансовых запросах