Каллум Уилсон: «Отомстили за Кубок лиги»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу», пропустив два мяча. Автор гола «сорок» Каллум Уилсон считает, что его команда отомстила за поражение в финале Кубка английской лиги в конце февраля. Оно было чувствительным для «сорок», не выигрывавших трофеев на внутренней арене с 1955 года.

- Мы были очень разочарованы поражением в финале Кубка английской лиги. Этот горький привкус удалось смыть сегодня. Как нападающий, я использую любой свой шанс. Я вернулся после того, как несколько недель провел в лазарете. Забить - это идеальный способ вернуться, - цитирует слова Уилсона Sky Sports.

В следующем туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграет против «Вест Хэма».