Шоу: «Ньюкасл» выиграл на мотивации»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу», пропустив два мяча. Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу считает, что «сороки» оказались лучше за счет мотивации.

- Плохой результат. Надо быть честными сами с собой, как команда. «Ньюкасл» выиграл не за счет лучшего качества, а за счет мотивации. Они вышли на поле с большей мотивацией. Они больше хотели победу. Так не должно быть в «Манчестер Юнайтед». В таких играх нужен голод, больше голода, - цитирует слова Шоу Sky Sports.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет в домашнем матче «Брентфорд».