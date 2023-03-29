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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эриксен может вернуться в строй в скором времени

29 Марта 2023 • 01:26 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен почти залечил травму.

31-летний футболист не появлялся на поле с января из-за повреждения лодыжки. Ранее возвращение датчанина планировалось на вторую половину апреля, однако, как сообщает журналист Дэвид Макдоннелл, оно может состояться значительно раньше – уже в следующие выходные.

2 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Ньюкасла» в рамках Английской премьер-лиги.

Кристиан Эриксен принял участие в 31 матче «красных дьяволов» в текущем сезоне, дважды поразив ворота соперников и девять раз ассистировав товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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