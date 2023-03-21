«Манчестер Юнайтед» хочет подписать игрока «Монако»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Монако» Акселю Дисаси, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, 25-летний француз силён в верховых единоборствах — а это именно тот критерий, по которому руководство английского клуба ищет нового игрока в центр обороны команды. Отмечается, что клубы уже вступили в контакт и несколько недель назад обсуждали возможную сделку. Сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

Действующий контракт Дисаси с «Монако» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе монегасков 39 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.