Варан назвал клубы, в которых может завершить карьеру

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался на тему своего будущего.

Контракт 29-летнего футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года. Ранее он выступал за мадридский «Реал» и французский «Ланс».

«Я завершу карьеру либо в «Манчестер Юнайтед», либо в «Реале», либо в «Лансе». Для меня очевидно, что я не буду играть в каком-то другом клубе. Впрочем, возвращение в «Реал» кажется маловероятным, так что, пожалуй, моим последним клубом будет «Манчестер Юнайтед» или «Ланс», – рассказал в интервью GQ France центрбек, отыгравший за команду Эрика тен Хага 27 матчей в текущем сезоне.