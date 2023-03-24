Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варан назвал клубы, в которых может завершить карьеру

24 Марта 2023 • 22:14 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался на тему своего будущего.

Контракт 29-летнего футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года. Ранее он выступал за мадридский «Реал» и французский «Ланс».

«Я завершу карьеру либо в «Манчестер Юнайтед», либо в «Реале», либо в «Лансе». Для меня очевидно, что я не буду играть в каком-то другом клубе. Впрочем, возвращение в «Реал» кажется маловероятным, так что, пожалуй, моим последним клубом будет «Манчестер Юнайтед» или «Ланс», – рассказал в интервью GQ France центрбек, отыгравший за команду Эрика тен Хага 27 матчей в текущем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ланс Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
22:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не ведёт переговоров с тренерами, но может обратиться к Нагельсманну в будущем
22:39 · Англия. Премьер-лига
Аль-Хелаифи: «АПЛ – сильнейшая лига мира, нам есть чему поучиться»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Варан назвал клубы, в которых может завершить карьеру
21:27 · Англия. Премьер-лига
Бербатов назвал звёздного игрока, которого обязан приобрести «Манчестер Юнайтед»
21:09 · Англия. Премьер-лига
Тухель хотел получить работу в Англии, пока на него не вышла «Бавария»
20:59 · Англия. Премьер-лига
Педри рассказал, хочет ли попробовать силы в АПЛ
20:49 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Манчестер Юнайтед» должен попробовать подписать Маунта»
20:31 · Англия. Премьер-лига
Маунт продолжает откладывать продление контракта с «Челси»
20:28 · Англия. Премьер-лига
Сборная Украины обыграла клуб АПЛ «Брентфорд»
19:11 · Англия. Премьер-лига
​Гранд АПЛ может перехватить Фелиша у «Челси»
19:04 · Англия. Премьер-лига
​Санчес рассказал, почему сорвался его трансфер из «Арсенала» в «Манчестер Сити»
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Нагельсманна привлекает вариант с «Тоттенхэмом» слухи
18:36 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко: «В АПЛ Головин бы не затерялся»
17:45 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» нашёл замену Тилемансу в «ПСЖ» слухи
17:39 · Англия. Премьер-лига
​Ван Галь выбрал лучшего тренера прямо сейчас 1
Все новости
Рекомендуем