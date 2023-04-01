Тен Хаг – о поездке Рэшфорда в Нью-Йорк: «Рад, что он отдохнул от футбола»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поездку нападающего Маркуса Рэшфорда в Нью-Йорк. Напомним, англичанин является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне. На счету форварда 14 голов в этом розыгрыше Премьер-лиги.

«Некоторые игроки проводят огромное количество матчей, Рэшфорд является одним из них. Иногда нужно отдохнуть, чтобы получить новый заряд энергии. Я очень рад, что Маркус выбрался и отдохнул от футбола», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» старается заключить с Рэшфордом долгосрочный контракт. Нынешнее соглашение с игроком истекает в конце следующего сезона.