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Тен Хаг – о поездке Рэшфорда в Нью-Йорк: «Рад, что он отдохнул от футбола»

01 Апреля 2023 • 11:56 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
1 2.35 X 3.45 2 3.00
02.04 18:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поездку нападающего Маркуса Рэшфорда в Нью-Йорк. Напомним, англичанин является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне. На счету форварда 14 голов в этом розыгрыше Премьер-лиги.

«Некоторые игроки проводят огромное количество матчей, Рэшфорд является одним из них. Иногда нужно отдохнуть, чтобы получить новый заряд энергии. Я очень рад, что Маркус выбрался и отдохнул от футбола», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» старается заключить с Рэшфордом долгосрочный контракт. Нынешнее соглашение с игроком истекает в конце следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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