Тен Хаг ответил на вопрос о будущем Рэшфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о будущем Маркуса Рэшфорда. Действующий контракт 25-летнего форварда рассчитан до средины 2024 года.

«Это внутренний процесс. Мы сосредоточены на победах, но мы думаем и о будущем. Так что мы работаем над этим», - сказал тен Хаг журналистам.

В сезоне 2022/2023 Маркус Рэшфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» 44 матча. В них воспитанник «красных дьяволов» записал на свой счёт 27 голов и 9 результативных передач на партнёров.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Рэшфорд отреагировал на информацию о своих финансовых запросах