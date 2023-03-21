Вегхорст: «Чувствую себя невероятно счастливым в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст поделился эмоциями от пребывания в команде Эрика тен Хага. Напомним, нидерландец присоединился к «красным дьяволам» в январе на правах аренды из «Бёрнли».

«Я нашёл своё место в «Манчестер Юнайтед». Здесь я чувствую себя невероятно счастливым. Я являюсь регулярным игроком стартового состава и получаю много признания», – цитирует Вегхорста AFC Ajax.

На счету Ваута 18 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. В этих поединках футболист отметился двумя голами и тремя результативными передачами.