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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ или Ла Лига: Варан рассказал, какой чемпионат сложнее

25 Марта 2023 • 02:55 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мыслями на тему уровня английского и испанского чемпионатов.

Француз на протяжении десяти лет выступал за мадридский «Реал», а в 2021 году перебрался в «Манчестер Юнайтед».

«АПЛ или Ла Лига? Недавно мы играли против пятой команды Ла Лиги [«Бетиса»] и против последней команды АПЛ [«Саутгемптона»], и, честно говоря, мне трудно сказать, какой из этих матчей был более сложным», – заявил в интервью GQ France 29-летний футболист.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» одолел «Бетис» со счётом 1:0 (первый матч – 4:1) в рамках 1/8 финала Лиги Европы, а с «Саутгемптоном» сыграл вничью в родных стенах – 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Саутгемптон Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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