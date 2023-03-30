«Ньюкасл» хочет приобрести Мактоминая

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай летом может продолжить карьеру в другом клубе из Английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах футболиста заинтересован «Ньюкасл».

«Сорокам» очень нравится шотландец, который забил четыре гола в последних двух матчах за свою национальную сборную. «Ньюкасл» летом хочет купить нового вингера и полузащитника, одним из приоритетных кандидатов как раз является Мактоминай.

В нынешнем сезоне положение Мактоминая в «Манчестер Юнайтед» заметно ухудшилось. Это связано с приходом Каземиро, который пользуется большим доверием от главного тренера Эрика тен Хага.