Селлес: «Было трудно отыграться»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «Саутгемптон» съездил в Лондон и там благополучно уступил с минимальным счетом местному «Вест Хэму». Наставник «святых» Рубен Селлес прокомментировал события неудачной для своей команды игры. Он считает, что его команде не повезло с пропущенным голом.

- Всегда неприятно получить гол, особенно со стандартных положений. Я считаю, что до этого мы контролировали игру. Этот гол, потом VAR - такие вещи иногда оборачиваются в вашу пользу, иногда против вас. Пытались отыграться, но было трудно, - цитирует слова Селлеса BBC Sport.

В следующем туре «Саутгемптон» примет дома «Манчестер Сити».