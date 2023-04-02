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«Ньюкасл» дома легко переиграл «Манчестер Юнайтед»

02 Апреля 2023 • 20:24 Комментировать (2)
Ньюкасл
2:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Ньюкасл» довольно уверенно дома переиграл «Манчестер Юнайтед». Даже ряд сумасшедших сейвов Давида де Хеа не уберегли «красных дьяволов» от поражения.

Протокол игры  
Ньюкасл2:0Манчестер Юнайтед
(1:0) Уиллок Джо65'  
(2:0) Уилсон Каллум88'  
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс БруноУиллок Джо 84' (Андерсон Эллиот ( 84') Мёрфи Джейкоб 68' (Гордон Энтони ( 68') Исак Александр 80' (Уилсон Каллум ( 80') Сен-Максимен Аллан 68' (Жоэлинтон ( 68')
Запасные: Таргетт МэттРитчи МэттЛасcеллс ДжамалДубравка МартинМанкильо Хави
Де Хеа ДавидДалот ДиогуВаран Рафаэль 83' (Линделоф Виктор ( 83') Мартинес Лисандро 83' (Пельистри Факундо ( 83') Шоу ЛюкМактоминай Скотт 82' (Фред Сантос ( 82') Забитцер МарсельАнтони 62' (Санчо Джедон ( 62') Фернандеш БрунуРэшфорд МаркусВегхорст Ваут 62' (Марсьяль Антони ( 62')
Запасные: Магуайр ГарриБишоп НатанБатлэнд ДжекМаласиа Тирелл
02 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

Одним из центральных матчей в очередном туре Премьер-лиге был матч между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед». «Сороки» занимали пятое место, а «красные дьяволы» - третье, при этом в таблице их разделяли всего три очка. Правда, в отличие от «Тоттенхэма», который был между ними, у этих двух команд было по два матча в запасе.

Команды начали матч активно, стараясь отвечать атакой на атаку. «Сороки» в этом размене могли открыть счёт на шестой минуте. После навеса слева Исак сбросил мяч в центр на Лонгстаффа, который первым касанием подработал, а вторым бил в касание с линии вратарской, но его удар заблокировал Мартинес. В ответ Антони справа ворвался в штрафную и покатил мяч на ближний угол вратарской, откуда сильно пробил Вегхорст, но в створ не попал. Тут же «Ньюкасл» уже лишь чудом не открыл счёт. Вновь после навеса слева Исак уже бил в упор, де Хеа спас ворота, мяч отскочил к Уиллок, который расстреливал ворота с линии вратарской, но угодил уже в лежащего испанского вратаря.

После такого яркого начала матча команды чуть сбавили темп, при этом «Ньюкасл» продолжал контролировать ход игры. «Сороки» совершили ещё несколько подходов к воротам де Хеа, зарабатывали угловые, но до опасных моментов дело не доходило. Что касается атак «Манчестер Юнайтед», то они заканчивались потерями или жёсткими отборами в исполнении хозяев поля.

За десять минут до перерыва Лонгстафф едва не забил гол-красавец. Хавбек получил мяч метрах в двадцати двух от ворот и прицельно мощным ударом бил в дальний верхний угол, но в створ не попал. Тут же Сен-Максимен слева ворвался в штрафную и прострелил на дальний угол вратарской, откуда Уиллок без помех пальнул выше. В ответ «МЮ» заработал угловой, и после подачи Антони уже бил без сопротивления, но также отправил футбольный снаряд мимо створа. В итоге на перерыв команды ушли с нулями на табло, которым скорее довольно могли быть гости.

В начале второго тайма ход игры не менялся. «Ньюкасл» владел мячом и атаковал, а «Манчестер Юнайтед» отсиживался в обороне. Правда, моментов долго не было, в итоге Шёр решился на дальний удар, но чуть в створ не попал. В середине второго тайма «Ньюкасл» всё же своего добился. Исак покатил мяч в правую зону штрафной, откуда Бруно Гимараэс навесил на дальнюю штангу, где Сен-Максимен сделал скидку в центр, и Уиллок с близкого расстояния уже не промахнулся.

После пропущенного мяча «Манчестер Юнайтед» пытался прибавить в активности, но атаки гостей завершались их же ошибками. Более того, за пятнадцать минут до конца «сороки» чудом не удвоили счёт. После углового Жоэлинтон бил с близкого расстояния, де Хеа сумел парировать мяч в перекладину, от которой тот отскочил Шёру, а его удар уже на ленточке принял на себя Марсьяль.

За десять минут до конца матча француз и швейцарец поменялись местами. Марсьяль получил мяч в правой зоне штрафной и пробил, но попал в Шёра, а после рикошета мяч едва не юркнул в ворота. После углового Линделоф выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше.

За две минуты до конца основного времени «Ньюкасл» забил второй гол и снял все вопросы о победителе. «Сороки» заработали штрафной на правом фланге недалеко от углового флажка, и после навеса Триппьера с линии вратарской головой точно пробил Уилсон. В компенсированное время Бруно Гимараэс получил мяч в правой зоне штрафной, прострелил в центр, откуда Шёр в касание пальнул выше.

Благодаря этой победе «сороки» догнали «красных дьяволов» в таблице Премьер-лиги по очкам, но опередили за счёт разницы забитых и пропущенных голов. Уже в среду «Манчестер Юнайтед» в перенесённом матче примет дома «Брентфорд». «Ньюкасл» в этот же день отправится в гости к «Вест Хэму».

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Роман Андреев

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Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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kos34rus
02 Апреля 2023 в 20:54
Вегхорст это ....... Кто, каааак и почему приняли решение брать его ? Это просто 🤢🤢
Сороки переиграли полностью во всех линиях вверху и внизу. С такой игрой в лч делать нечего, уже который год одна и та же картина.
snk6565
02 Апреля 2023 в 20:49
Сколько может это продолжаться?...команда выходит на поле не играть на победу...и виноваты в этом кто угодно, кроме этого лысого хрена?...что делает в основе этот недоделок Антони...возомнивший себя играющим тренером звезданувшийся Бруну(делающий 80% передач назад)??...потерявший берега Рэш, играющий сам с собой??...в обороне...как бегало стадо по штрафной, так и бегает...или мы уже не играем в чемпионате, а нацелились на требл???...только сдается мне в таком духе фиг получится...и будем в следующем сезоне опять в ЛЕ ковыряться...трэшняк какой то
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