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Антони назвал свой самый лучший момент в футболке «Манчестер Юнайтед»

22 Марта 2023 • 15:24 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони назвал гол в ворота «Арсенала» в матче 6-го тура АПЛ лучшим моментом в составе манкунианцев. Напомним, та встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 3:1.

«Это было похоже на мечту. Я дебютировал за «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в важнейшем матче против «Арсенала» и ещё забил гол», — цитирует Антони GQ Sports.

Антони перешёл в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом из «Аякса» за 95 миллионов евро. В футболке манкунианцев 23-летний бразилец успел провести 30 матчей, забить семь голов и отдать одну результативную передачу.

После 26 проведённых матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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