«Севилья» не станет выкупать Теллеса у «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес, в настоящий момент выступающий за «Севилью» на правах аренды, вернётся в английский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Севилья» не планирует выкупать 30-летнего бразильца. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» будет искать новые варианты аренды для своего игрока, который находится в системе клуба с осени 2020 года.

В нынешнем сезоне Теллес провёл за «Севилью» 27 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 12 миллионов евро.