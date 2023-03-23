«Наполи» отказался продавать Осимхена в «Ньюкасл» за 100 миллионов евро

«Ньюкасл» на днях предложил «Наполи» 100 миллионов евро за трансфер нападающего Виктора Осимхена. По информации от La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы отказались продавать нигерийца.

Источник сообщает, что «Наполи» хочет сохранить Осимхена, подписав с ним новый контракт. Сам футболист ранее не стал отрицать, что мечтает выступать в Английской премьер-лиге.

Осимхен является лучшим бомбардиром итальянской Серии А в этом сезоне. На счету нигерийца 21 гол в чемпионате. В его услугах ранее также были заинтересованы таких английские клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые летом будут искать нового форварда.