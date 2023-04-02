Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в главном воскресном матче Премьер-лиги. «Сороки» претендуют на место в зоне Лиги чемпионов, но неумение играть с топ-соперниками вредит команде в текущем сезоне. У «красных дьяволов» всё наладилось в 2023 году, они успешно ведут борьбу за третье место, а осечка 0:7 с «Ливерпулем» остается исключением из правил. И сегодня «МЮ» сыграет в качестве фаворита.

С 18:30 показ матча на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.