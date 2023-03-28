Продление контракта Рэшфорда остаётся приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» твёрдо намерен заключить новый контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом.

Как сообщалось ранее, стороны пока не достигли значительного прогресса в переговорах, и англичанин, чьё действующее соглашение рассчитано до 2024 года, не планирует торопиться с итоговым решением. Согласно Goal, продление трудового договора Рэшфорда остаётся приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» на ближайшее будущее, несмотря на ряд истекающих в скором времени контрактом других игроков.

В текущей кампании Маркус Рэшфорд стал автором 27 забитых мячей и девяти голевых передач в 44 матчах за «красных дьяволов».