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Продление контракта Рэшфорда остаётся приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед»

28 Марта 2023 • 21:42 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

«Манчестер Юнайтед» твёрдо намерен заключить новый контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом.

Как сообщалось ранее, стороны пока не достигли значительного прогресса в переговорах, и англичанин, чьё действующее соглашение рассчитано до 2024 года, не планирует торопиться с итоговым решением. Согласно Goal, продление трудового договора Рэшфорда остаётся приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» на ближайшее будущее, несмотря на ряд истекающих в скором времени контрактом других игроков.

В текущей кампании Маркус Рэшфорд стал автором 27 забитых мячей и девяти голевых передач в 44 матчах за «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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