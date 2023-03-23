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Линделоф: «Хочу чаще выходить на поле»

23 Марта 2023 • 16:13 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

Защитник «Манчестер Юнайтед» выразил недовольство количеством своего игрового времени. Швед в нынешнем сезоне является игроком глухого запаса и практически не появляется на поле в первостепенных турнирах.

«Хочу чаще выходить на поле, я являюсь футболистом и хочу играть. Летом мы проанализируем ситуацию и примем лучшее решение», – цитирует Линделофа журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в январе мадридский «Атлетико» и миланский «Интер» обратились к «Манчестер Юнайтед» за Линделофом, но главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заблокировал сделку, так как хотел сохранить шведа в команде до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Виктор Линделоф
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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