Линделоф: «Хочу чаще выходить на поле»

Защитник «Манчестер Юнайтед» выразил недовольство количеством своего игрового времени. Швед в нынешнем сезоне является игроком глухого запаса и практически не появляется на поле в первостепенных турнирах.

«Хочу чаще выходить на поле, я являюсь футболистом и хочу играть. Летом мы проанализируем ситуацию и примем лучшее решение», – цитирует Линделофа журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в январе мадридский «Атлетико» и миланский «Интер» обратились к «Манчестер Юнайтед» за Линделофом, но главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заблокировал сделку, так как хотел сохранить шведа в команде до конца сезона.