Стали известны стартовые состав на матч «Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» огласили стартовые составы на матч 29-го тура Английской премьер-лиги. Маркус Рэшфорд начнёт поединок с первых минут. Каземиро пропускает игру из-за дисквалификации.
Стартовый состав «Ньюкасла»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн, Лонгстафф, Гимараэс, Уиллок, Мёрфи, Исак, Сен-Максимен.
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Мактоминей, Забитцер, Антони, Фернандеш, Рэшфорд, Вергхорст.
В первом круге команды не смогли выявить победителя, завершив матч вничью со счётом 0:0.
Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени.
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