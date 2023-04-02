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Стали известны стартовые состав на матч «Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед»

02 Апреля 2023 • 17:48 Комментировать
Ньюкасл
0:0
Манчестер Юнайтед
1 2.65 X 2.60 2 3.40
перерыв

«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» огласили стартовые составы на матч 29-го тура Английской премьер-лиги. Маркус Рэшфорд начнёт поединок с первых минут. Каземиро пропускает игру из-за дисквалификации. 

Стартовый состав «Ньюкасла»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн, Лонгстафф, Гимараэс, Уиллок, Мёрфи, Исак, Сен-Максимен.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Мактоминей, Забитцер, Антони, Фернандеш, Рэшфорд, Вергхорст.

В первом круге команды не смогли выявить победителя, завершив матч вничью со счётом 0:0.

Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени. 

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Ньюкасл Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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