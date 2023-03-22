Роналду – об уходе из «Манчестер Юнайтед»: «Признаю, что пережил провальный этап карьеры»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вспомнил о своих неудачах в «Манчестер Юнайтед».

Португалец не лучшим образом провёл первую половину текущего сезона в «Манчестер Юнайтед», редко попадая в стартовый состав и регулярно угождая в скандальные истории. Итогом стало расторжение контракта, вскоре после чего 38-летний игрок переехал в Саудовскую Аравию.

«Я прошёл через провальный этап своей карьеры, и я без проблем могу это признать. Но жизнь продолжается. Иногда, когда находишься на вершине, не видишь происходящего внизу», – высказался о своих проблемах в «Манчестер Юнайтед» Роналду, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо.