Забитцер: «Очень упорно работаю над ударами, даже после тренировок»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер заявил о том, что хочет улучшить показатели своей результативности. На счету австрийца всего один гол за команду Эрика тен Хага после перехода в январе.

«Очень упорно работаю над ударами, даже после тренировок. Мне это очень нравится. Хочу улучшить этот навык, чтобы ещё больше помогать «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, буду больше забивать», – сказал Забитцер в интервью официальному сайту «красных дьяволов».

Напомним, зимой Забитцер присоединился к «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из мюнхенской «Баварии». В конце сезона «красные дьяволы» постараются выкупить хавбека.