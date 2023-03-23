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Забитцер: «Очень упорно работаю над ударами, даже после тренировок»

23 Марта 2023 • 16:32 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер заявил о том, что хочет улучшить показатели своей результативности. На счету австрийца всего один гол за команду Эрика тен Хага после перехода в январе.

«Очень упорно работаю над ударами, даже после тренировок. Мне это очень нравится. Хочу улучшить этот навык, чтобы ещё больше помогать «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, буду больше забивать», – сказал Забитцер в интервью официальному сайту «красных дьяволов».

Напомним, зимой Забитцер присоединился к «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из мюнхенской «Баварии». В конце сезона «красные дьяволы» постараются выкупить хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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