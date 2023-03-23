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«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры по новым контрактам Рэшфорда и де Хеа

23 Марта 2023 • 14:19 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с двумя футболистами. По информации от журналиста Тайрона Митчелла, «красные дьяволы» ведут переговоры с нападающим Маркусом Рэшфордом и голкипером Давидом де Хеа, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона.

Напомним, соглашение Рэшфорда недавно было автоматически продлено до конца следующего сезона, но «Манчестер Юнайтед» хочет оставить футболиста на более длительный срок. Де Хеа, в свою очередь, готов остаться, но клуб требует от игрока, чтобы он согласился на значительное понижение зарплаты.

По сведениям источника, переговоры «красных дьяволов» с обоими игроками продвигаются позитивно.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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