«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры по новым контрактам Рэшфорда и де Хеа

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с двумя футболистами. По информации от журналиста Тайрона Митчелла, «красные дьяволы» ведут переговоры с нападающим Маркусом Рэшфордом и голкипером Давидом де Хеа, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона.

Напомним, соглашение Рэшфорда недавно было автоматически продлено до конца следующего сезона, но «Манчестер Юнайтед» хочет оставить футболиста на более длительный срок. Де Хеа, в свою очередь, готов остаться, но клуб требует от игрока, чтобы он согласился на значительное понижение зарплаты.

По сведениям источника, переговоры «красных дьяволов» с обоими игроками продвигаются позитивно.