Вероятность возвращения Гринвуда на поле в футболке «Манчестер Юнайтед» растёт

Судя по всему, решивший свои проблемы с законом нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд в следующем сезоне усилит состав команды. Наставник клуба Эрик тен Хаг рассчитывает на 21-летнего нападающего, ведь ранее руководство клуба отклонило несколько предложений по его продаже, и не только от скромных турецких клубов, но и от туринского «Ювентуса».

Контракт Гринвуда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2025 года, напоминает итальянское новостное агентство ITASportPress. И, хотя никаких официальных заявлений со стороны клуба пока не делается, специалисты сходятся во мнении - все указывает на то, что Гринвуда простят и снова пустят на поле.