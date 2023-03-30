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Вероятность возвращения Гринвуда на поле в футболке «Манчестер Юнайтед» растёт

30 Марта 2023 • 22:05 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
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02.04 18:30

Судя по всему, решивший свои проблемы с законом нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд в следующем сезоне усилит состав команды. Наставник клуба Эрик тен Хаг рассчитывает на 21-летнего нападающего, ведь ранее руководство клуба отклонило несколько предложений по его продаже, и не только от скромных турецких клубов, но и от туринского «Ювентуса».

Контракт Гринвуда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2025 года, напоминает итальянское новостное агентство ITASportPress. И, хотя никаких официальных заявлений со стороны клуба пока не делается, специалисты сходятся во мнении - все указывает на то, что Гринвуда простят и снова пустят на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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