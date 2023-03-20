«Тоттенхэм» летом будет требовать за Кейна 100 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» получил ответ от «Тоттенхэма» о доступности нападающего Гарри Кейна в следующее трансферное окно. По информации от журналиста Гари Джейкобса, англичанин будет стоить около 100 миллионов евро. Это при том, что у форварда в 2024 году заканчивается контракт с «Тоттенхэмом».

Напомним, Кейн пока не определился насчёт того, стоит ли ему продлевать контракт со своим нынешним клубом. Англичанин точно хочет остаться в Премьер-лиге, но пока не знает, за какую именно команду хочет выступать.

В нынешнем сезоне Кейн настрелял 21 гол в чемпионате Англии. Гарри занимает уже третье место в списке лучших бомбардиров в истории Премьер-лиги.