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«Тоттенхэм» летом будет требовать за Кейна 100 миллионов евро

20 Марта 2023 • 16:24 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

«Манчестер Юнайтед» получил ответ от «Тоттенхэма» о доступности нападающего Гарри Кейна в следующее трансферное окно. По информации от журналиста Гари Джейкобса, англичанин будет стоить около 100 миллионов евро. Это при том, что у форварда в 2024 году заканчивается контракт с «Тоттенхэмом».

Напомним, Кейн пока не определился насчёт того, стоит ли ему продлевать контракт со своим нынешним клубом. Англичанин точно хочет остаться в Премьер-лиге, но пока не знает, за какую именно команду хочет выступать.

В нынешнем сезоне Кейн настрелял 21 гол в чемпионате Англии. Гарри занимает уже третье место в списке лучших бомбардиров в истории Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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