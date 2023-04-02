Хау: «Важная победа и хорошая игра»

В двадцать девятом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу», пропустив два мяча. Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал события игры, ему понравилось выступление своих подопечных.

- Мы с самого начала матча стучались в дверь соперника. Надо отдать должное физической подготовке. Хорошо сработали и наши замены. Они сыграли большую роль. Мы одержали важную победу, и при этом проявили очень хорошую игру. Энергично, качественно, - цитирует слова Хау BBC Sport.

В следующем туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграет в Лондоне - против «Вест Хэма».