«Манчестер Юнайтед» отклонил предложения из Турции по Гринвуду

В трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда были заинтересованы сразу несколько клубов из Турции, но «красные дьяволы» отказались отпускать своего воспитанника. Об этом сообщает журналист Лори Уитуэлл в социальных сетях.

Источник отмечает, что «Манчестер Юнайтед» в данный момент продолжает собственное расследование по делу о изнасиловании Гринвудом своей девушки. Ранее суд признался англичанина невиновным. Более того, Мэйсон в скором времени должен сыграть свадьбу с потерпевшей.

«Манчестер Юнайтед» не исключает, что нападающий скоро вернётся в строй и приступит к тренировкам спустя год паузы.