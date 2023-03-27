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«Манчестер Юнайтед» отклонил предложения из Турции по Гринвуду

27 Марта 2023 • 12:26 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

В трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда были заинтересованы сразу несколько клубов из Турции, но «красные дьяволы» отказались отпускать своего воспитанника. Об этом сообщает журналист Лори Уитуэлл в социальных сетях.

Источник отмечает, что «Манчестер Юнайтед» в данный момент продолжает собственное расследование по делу о изнасиловании Гринвудом своей девушки. Ранее суд признался англичанина невиновным. Более того, Мэйсон в скором времени должен сыграть свадьбу с потерпевшей.

«Манчестер Юнайтед» не исключает, что нападающий скоро вернётся в строй и приступит к тренировкам спустя год паузы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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