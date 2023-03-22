«Тоттенхэм» может отпустить Кейна в «Манчестер Юнайтед» в обмен на одного игрока

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перебраться в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Шпоры» не в восторге от возможного расставания со своим лидером, поэтому надеются продлить его контракт – действующее соглашение истекает в 2024 году. По информации журналиста Роба Доусона, шансы на переход Кейна в «Манчестер Юнайтед» могут значительно повыситься, если «красные дьяволы» согласятся обменять звёздного форварда на голкипера Дина Хендерсона, являющегося одной из целей лондонцев.

В нынешней кампании Дин Хендерсон выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Трансферная стоимость 26-летнего вратаря оценивается экспертами Transfermarkt в 22 млн евро.