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«Тоттенхэм» может отпустить Кейна в «Манчестер Юнайтед» в обмен на одного игрока

22 Марта 2023 • 21:37 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.04 18:30

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перебраться в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Шпоры» не в восторге от возможного расставания со своим лидером, поэтому надеются продлить его контракт – действующее соглашение истекает в 2024 году. По информации журналиста Роба Доусона, шансы на переход Кейна в «Манчестер Юнайтед» могут значительно повыситься, если «красные дьяволы» согласятся обменять звёздного форварда на голкипера Дина Хендерсона, являющегося одной из целей лондонцев.

В нынешней кампании Дин Хендерсон выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Трансферная стоимость 26-летнего вратаря оценивается экспертами Transfermarkt в 22 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Дин Хендерсон трансферы футбола - лето 2023
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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