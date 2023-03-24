Амад Диалло: «В «Сандерленде» я играю в каждом матче и обрёл уверенность»

Вингер «Сандерленда» Амад Диалло поделился впечатлениями о своих выступлениях в нынешнем сезоне. Напомним, футболист играет за «чёрных котов» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«С момента своего перехода в «Сандерленд» я принял участие практически в каждом матче, за счёт чего обрёл уверенность. Тренер и его штаб уверены во мне. Думаю, этот опыт сильно поможет мне в будущем», – заявил Диалло в интервью журналисту Фрейзеру Флетчеру.

В нынешнем сезоне Диалло провёл 29 матчей в Чемпионшипе, где отметился девятью голами и двумя результативными передачами. В прошлой кампании ивуариец также успел поиграть за шотландский «Рейнджерс».