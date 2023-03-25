Эланга – о своём положении в «Манчестер Юнайтед»: «Я разочарован»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга ответил на вопрос о своей роли в команде.

В январе 20-летний футболист мог отправиться в аренду, однако клуб предпочёл сохранить его в своих рядах. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги швед появился на поле 16 раз, но лишь в пяти случаях начинал матчи в стартовом составе.

«Меня расстраивает сложившаяся ситуация, для меня важно постоянно играть. Сейчас я сосредоточен на делах клуба, но в будущем обязательно поговорю с руководством. Мне нравится в «Манчестер Юнайтед», однако мне необходима игровая практика.

Я знаю, чего от меня требует Эрик тен Хаг, и единственное верное решение – усердно тренироваться», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо игрока.