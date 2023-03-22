«Манчестер Юнайтед» нацелился на футболиста «Порту»

Полузащитник «Порту» Марко Груич может вернуться в Англию.

Экс-футболист «Ливерпуля» показывает впечатляющую игру после переезда в Португалию, и предстоящим летом за него могут поспорить представители ведущих европейских чемпионатов. Как информирует Goal, ссылаясь на источники из Сербии, «Манчестер Юнайтед» уже обозначил интерес к 26-летнему хавбеку. Отмечается, что в подписании игрока также заинтересован «Милан».

Марко Груич принял участие в 30 матчах «Порту» в текущем сезоне, по разу отметившись забитым мячом и результативной передачей. Трансферная стоимость серба оценивается порталом Transfermarkt в 9 млн евро.