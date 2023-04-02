Тен Хаг продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» - раскрыта зарплата

«Манчестер Юнайтед» наградит главного тренера команды Эрика тен Хага новым контрактом. Как сообщает The Sun, нидерландский специалист по завершению подпишет соглашение, рассчитанное до конца сезона 2027/2028. Зарплата тен Хага вырастет до 12 миллионов фунтов (почти 13,65 миллиона евро) в год.

Отмечается, что тен Хаг подпишет новый контракт независимо от ситуации с возможной сменой владельца «Манчестер Юнайтед».

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 5 апреля – против «Брентфорда».