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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший тренер «Рубина»: «Всем было очевидно, что Хвича вырастет в большого игрока»

22 Марта 2023 • 16:32 Комментировать
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

Экс-тренер «Рубина» Эдуардо Докампо поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии, который ранее выступал за казанский клуб.

Специалист рассказал, что в период своих выступлений в России грузинский футболист был сосредоточен исключительно на футболе, жил на базе и проводил дополнительные тренировки.

«Хвича особенный? Да, сразу было заметно. Думаю, всем было очевидно, что он вырастет в большого игрока и уедет в Европу», — цитирует Докампо «Матч ТВ».

Также испанский тренер подчеркнул, что потолка в развитии у Кварацхелии нет и в будущем он мог бы перейти в мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл за «Наполи» 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 85 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Наполи Эдуардо Докампо Хвича Кварацхелия
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