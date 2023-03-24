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Чемпионат Италии. Серия А

Тшау: «Иногда не могу поверить, что играю в «Милане»

24 Марта 2023 • 21:20 Комментировать
Наполи
...
Милан
02.04 21:45

Центральный защитник «Милана» Малик Тшау высказался о своём пребывании в клубе.

Немецкий футболист пополнил ряды «россонери» прошлым летом, перебравшись из «Шальке 04», а с недавних пор стал регулярно появляться в стартовом составе команды Стефано Пиоли.

«Чувствую себя невероятно гордым каждый раз, когда захожу в раздевалку и вижу футболку со своим именем и номером. Иногда я не могу поверить, что выступаю в «Милане».

Каждая тренировка с такими игроками, как Ибрагимович, – это нечто особенное. Он очень помогает всем, кто его окружает», – рассказал 21-летний центрбек, которого цитирует журналист Альфредо Педулла.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Малик Тшау
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НАПОЛИ МИЛАН
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