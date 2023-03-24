Тшау: «Иногда не могу поверить, что играю в «Милане»

Центральный защитник «Милана» Малик Тшау высказался о своём пребывании в клубе.

Немецкий футболист пополнил ряды «россонери» прошлым летом, перебравшись из «Шальке 04», а с недавних пор стал регулярно появляться в стартовом составе команды Стефано Пиоли.

«Чувствую себя невероятно гордым каждый раз, когда захожу в раздевалку и вижу футболку со своим именем и номером. Иногда я не могу поверить, что выступаю в «Милане».

Каждая тренировка с такими игроками, как Ибрагимович, – это нечто особенное. Он очень помогает всем, кто его окружает», – рассказал 21-летний центрбек, которого цитирует журналист Альфредо Педулла.