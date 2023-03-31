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Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Бьяджо: «И «Милан», и «Наполи» показывают отличный футбол»

31 Марта 2023 • 05:20 Комментировать
Наполи
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Милан
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02.04 21:45

В Италии готовятся к очередному туру чемпионата Серии А, центральным матчем которого станет поединок «Наполи» и «Милана» в воскресенье. Чуть позже этим же командам предстоит дважды сыграть в Лиге чемпионов. Бывший футболист итальянской сборной Луиджи ди Бьяджо предвкушает отличный футбол, он похвалил обе команды.

- И «Наполи», и «Милан»  показывают отличную игру. Нас ждут отличные матчи, все три, - цитирует слова ди Бьяджо fcinter1908.it.

Напомним, что в первом круге итальянского чемпионата «Наполи» оказался сильнее, выиграв со счетом 2:1. Сейчас именно команда Лучано Спаллетти лидирует с огромным преимуществом в турнирной таблице. 
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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Луиджи Ди Бьяджо
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